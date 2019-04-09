Головні новини футболу 8 квітня: визначилися пари 1/2 фіналу Кубка України, Бакалов покинув ФК Львів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 квітня.

Україна

За результатами жеребкування півфіналів Кубка України Шахтар зіграє зі СК-Дніпро-1, а Зоря протистоятиме Інгульцю. "Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж на матч Шахтар – Динамо в Кубку України.

Юрій Бакалов офіційно покинув посаду головного тренера Львова та відреагував на звільнення керівництвом "містян".

Стали відомі прізвища екс-арбітра та футболіста, які намагались організувати договірний матч Зорі U-21. Крім того, українська Прем'єр-ліга опинилась на останньому місці серед європейських чемпіонатів за забитими голами у виконанні легіонерів.

Європа

Лондонський Челсі впевнено переграв Вест Хем завдяки дублю феноменального Едена Азара – відео голів і огляд поєдинку.

У Серії А Болонья розтрощила К’єво в битві аутсайдерів. А в турецькій Суперлізі Різеспор Морозюка програв Бешикташу з рахунком 2:7 – Домагой Віда відзначився голом.

Інші топ-події

Руслан Маліновський ризикує отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Бельгії, а Олександр Зінченко показав, як він активно відновлюється після травми.

Легендарний Рауль здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі. Натомість Карл-Хайнц Румменігге залишить Баварію в 2021 році, його може змінити Олівер Кан.

Французький ПСЖ запланував багатомільйонне підсилення на 2019-й рік – у планах трансфери 3-4 зірок, а Томас Тухель має свій "чорний" список.