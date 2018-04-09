Головні новини футболу 8 квітня: Роналду та Грізманн обмінялись досягненнями в дербі, рекорд відвідуваності в УПЛ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 8 квітня.

Україна

Матч Динамо – Зоря встановив рекорд відвідуваності УПЛ у 2018 році. На гру завітали 12 876 глядачів. Якщо говорити про загальні показники за поточний сезон, то цей матч – 3-й за відвідуваністю, поступаючись обом зустрічам Динамо з Шахтарем у першій половині сезону.

Футбольний Великдень: як українські гравці відзначали велике християнське свято. Футболісти Динамо і Шахтаря, а також наші легіонери ділились своїми святковими фото.

Куди Інтер здаватиме Луніна після потенційного трансферу: є 3 претенденти. "Футбол 24" проаналізував кожен.

Борусія Д – Штутгарт: Ярмоленко вперше після травми потрапив до заявки "джмелів", але на поле так і не вийшов.

Арсенал-Київ намагається "зам'яти" інцидент за участю директора, – стверджує радник президента Десни. У Першій лізі не вщухає гучний скандал.

Світ

Борусія Д розгромила Штутгарт, Ярмоленко просидів увесь матч в запасі, а Серхіо Гомес дебютував і відразу ж вразив та встановив рекорд.

Гвардіола стане найвисокооплачуванішим тренером світу. 47-річний іспанський наставник зустрівся з керівництвом Манчестер сіті під час тренувальних зборів команди в Абу-Дабі. Там Пеп обговорив усі деталі нового контракту, про який оголосять влітку.

Мілан втратив очки із Сассуоло, не зумівши скористатись провалами Роми та Інтера. Команда Гаттузо втрачає шанси зачепитись за Лігу чемпіонів. А тим часом Наполі здійснив диво-камбек проти К'єво і продовжує вірити у Скудетто, хоча відставання у 4 очки від Юве досить критичне.

Реал – Атлетіко

Реал та Атлетіко зіграли внічию у мадридському дербі. Роналду вийшов на 1-е місце серез усіх бомбардирів сезону, першим забивши 40 голів. Це стається з ним вже 8-й сезон поспіль. За останні 10 матчів Кріштіану відзначається в середньому 2 рази за гру.

Грізманн став лише 7-м і першим за 26 років в історії Прімери гравцем, який забив Реалу 6-й сезон поспіль – навіть Мессі такого не робив. Крім цього, Антуан наколотив 13 голів у другому колі чемпіонату Іспанії, перевершивши Лео на 1 гол.