Єврокубки

Зіграні перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи. Славія вирвала нічию в Арсенала, Рома перемогла Аякс, а Манчестер Юнайтед розібрався з Гранадою.

Баварія втратила ще двох лідерів на матч-відповідь з ПСЖ. Мюнхенцям необхідно забивати мінімум 2 голи, адже вдома вони поступилися 2:3.

Україна

Тайсон покине Шахтар 1 липня, стверджують ЗМІ. Бразилець повернеться на батьківщину на правах вільного агента. Інший гравець "гірників" – Анатолій Трубін – зацікавив Мілан. Тим часом ЗМІ стверджують, що Шахтар може повернути Паулу Фонсеку.

Збірна України, вірогідно, не зможе прийняти Північну Ірландію у Києві через заміну газону на НСК Олімпійський. Поєдинок має відбутися 3 червня – за кілька днів до старту Євро-2020.

Мірча Луческу отримав приємні новини з лазарету Динамо. Наставник "біло-синіх" матиме підсилення на поєдинок проти Шахтаря.

Захисник Динамо отримав пропозицію змінити громадянство – він був капітаном юнацької збірної України.

Кубок України: затверджені час та місця проведення матчів 1/2 фіналу.

Світ

Кіліан Мбаппе відмовився підписувати новий контракт з ПСЖ. Форвард вже визначився з клубом, де хотів би продовжити кар'єру.

Клопп замість Зізу: товариш Мессі, який будував Суецький канал, запускає Мадрид 3.0 – сигнал для Роналду і ще двох зірок.