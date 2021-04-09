Головні новини футболу 8 квітня: повернення лідера Динамо, проблеми з матчем збірної України, результати 1/4 ЛЄ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 квітня.
Єврокубки
Зіграні перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи. Славія вирвала нічию в Арсенала, Рома перемогла Аякс, а Манчестер Юнайтед розібрався з Гранадою.
Баварія втратила ще двох лідерів на матч-відповідь з ПСЖ. Мюнхенцям необхідно забивати мінімум 2 голи, адже вдома вони поступилися 2:3.
Україна
Тайсон покине Шахтар 1 липня, стверджують ЗМІ. Бразилець повернеться на батьківщину на правах вільного агента. Інший гравець "гірників" – Анатолій Трубін – зацікавив Мілан. Тим часом ЗМІ стверджують, що Шахтар може повернути Паулу Фонсеку.
Збірна України, вірогідно, не зможе прийняти Північну Ірландію у Києві через заміну газону на НСК Олімпійський. Поєдинок має відбутися 3 червня – за кілька днів до старту Євро-2020.
Мірча Луческу отримав приємні новини з лазарету Динамо. Наставник "біло-синіх" матиме підсилення на поєдинок проти Шахтаря.
Захисник Динамо отримав пропозицію змінити громадянство – він був капітаном юнацької збірної України.
Кубок України: затверджені час та місця проведення матчів 1/2 фіналу.
Світ
Кіліан Мбаппе відмовився підписувати новий контракт з ПСЖ. Форвард вже визначився з клубом, де хотів би продовжити кар'єру.
Клопп замість Зізу: товариш Мессі, який будував Суецький канал, запускає Мадрид 3.0 – сигнал для Роналду і ще двох зірок.