Головні новини футболу 8 квітня: Арсенал знищив Реал в матчі ЛЧ, унікальний дубль і ще одна сенсація
Баварія програла Інтеру. Арсенал розгромив Реал Мадрид. "Футбол 24" презентує дайджест топ-новин за 8 квітня.
Україна
Україна зіграла внічию з Чехією у бойовому матчі та залишається лідером групи жіночої Ліги націй.
Челсі визначився з долею Мудрика – клуб хоче позбутися двох вінгерів.
Президент Реала підставив Луніна, знайшовши заміну – український кіпер дебютував за Жирону в трилері.
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Світ
Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ. Унікальне досягнення півзахисника збірної Англії. Деклан Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних, ставши першим футболістом в історії, кому вдалося це на стадії плей-офф. Мадрид також лише вдруге пропустив 11 ударів у площину воріт на такому пізньому етапі. Раніше це був також англійський клуб Ліверпуль.
Інтер прибив Баварію після героїчного голу Мюллєра у Лізі чемпіонів – феєрична розв'язка з голами Фраттезі та Мартінеса.
Вінісіус планує змінити команду після приниження від Анчелотті та Мбаппе – зірка Реала може піти шляхом Роналду.
Помер скаут, який відкрив талант Роналду і Фігу – Кріштіану відреагував.
Екс-форвард Ліверпуля і збірної Англії заробляє 1400 євро – він грає за колишню команду українця.
Помер партнер Пеле по збірній Бразилії – він грав на ЧС-1966 без рукавичок.