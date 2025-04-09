Україна

Україна зіграла внічию з Чехією у бойовому матчі та залишається лідером групи жіночої Ліги націй.

Челсі визначився з долею Мудрика – клуб хоче позбутися двох вінгерів.

Президент Реала підставив Луніна, знайшовши заміну – український кіпер дебютував за Жирону в трилері.

Шахтар проти Динамо – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 26-го туру.

Голкіпер Оболоні зацікавив команду з топ-5 чемпіонатів – журналіст розкрив деталі потенційного трансферу.

Полісся – Карпати: екс-арбітр ФІФА виніс вердикт епізоду з непризначеним пенальті на користь "левів".

"Від УАФ до Байєра прийшов лист про його відклик зі збірної U-20": відомі нові подробиці ситуації навколо Степанова.

Світ

Арсенал розтрощив Реал у першому чвертьфіналі ЛЧ. Унікальне досягнення півзахисника збірної Англії. Деклан Райс оформив шедевральний дубль зі штрафних, ставши першим футболістом в історії, кому вдалося це на стадії плей-офф. Мадрид також лише вдруге пропустив 11 ударів у площину воріт на такому пізньому етапі. Раніше це був також англійський клуб Ліверпуль.

Інтер прибив Баварію після героїчного голу Мюллєра у Лізі чемпіонів – феєрична розв'язка з голами Фраттезі та Мартінеса.

Вінісіус планує змінити команду після приниження від Анчелотті та Мбаппе – зірка Реала може піти шляхом Роналду.

Помер скаут, який відкрив талант Роналду і Фігу – Кріштіану відреагував.

Екс-форвард Ліверпуля і збірної Англії заробляє 1400 євро – він грає за колишню команду українця.

Помер партнер Пеле по збірній Бразилії – він грав на ЧС-1966 без рукавичок.