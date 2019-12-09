Головні новини футболу 8 грудня: Зоря переграла Динамо та стала другою в УПЛ, Карпати осоромилися з тенісним рахунком

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 грудня.

Україна

Завершився 17 тур Прем'єр-ліги. Зоря на виїзді переграла Динамо та вирвалася на друге місце. Дивіться відео голів та огляд матчу. Олексій Михайличенко визнав, що луганці виглядали краще, а Віктор Скрипник заявив, що його команда заслужила обіграти Динамо.

Десна знищила Карпати у Львові з тенісним рахунком. Цей матч став найрезультативнішим у сезоні, а забивали в ньому навіть через себе. Наставник "левів", розчарований розгромною поразкою, зачепив тему відставки та розповів про затримки зарплати.

Маріуполь розписав нічию зі Львовом у матчі з двома вилученнями та скасованим голом. Жуніор Мораєс – найкращий гравець Шахтаря у листопаді. Захисник Динамо може перейти в СК Дніпро-1.

Європа

В Англії Лестер продовжує переслідувати Ліверпуль. "Лисиці" розгромили Астон Віллу, а Джеймі Варді встановив бомбардирське досягнення. Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії.

Хоакін Санчес самотужки обіграв Атлетік і став найстаршим автором хет-трику в Ла Лізі – іспанець побив рекорд легендарного Ді Стефано. Реалу бракує 200 млн євро, аби покрити видатки – королівський клуб на порозі великого розпродажу.

Наші за кордоном

Роман Зозуля може пропустити матч проти Райо Вальєкано через "нацистський" скандал – капітан Альбасете підтримав українця. Довбик голом допоміг Сеннерюску перемогти Есб'єрг Яковенка в матчі з двома вилученнями.

Олександр Зубков оформив красивий дубль за Ференцварош, але команда Реброва втратила перемогу над Академією Пушкаша. Євген Селезньов забив гол за Бурсаспор у другому поєдинку поспіль. Чигринський працюватиме з чемпіоном Росії – АЕК призначив нового тренера.