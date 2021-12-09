Ліга чемпіонів

Роман Яремчук забив Динамо у Лізі чемпіонів. Бенфіка переграла киян і вийшла у плей-офф. Португальці залишили за бортом турніру Барселону, яка провалилася в Мюнхені. Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві – Сане розрядив гармату, а Мюллєр забив корявий гол.

Челсі не втримав перемогу над Зенітом і віддав перше місце групи Ювентусу. МЮ без Роналду розписав сенсаційну нічию, а Лілль і Зальцбург залишили Севілью без плей-офф. Вирішальний матч Маліновського між Аталантою та Вільяреалом перенесли на добу через сильний снігопад.

Україна

Шахтар офіційно продовжив контракт з Жуніором Мораєсом. Марлос має шість варіантів продовження кар'єри – зірка Шахтаря нібито вирішив попрощатися з "гірниками". Динамо підписало контракт з вихованцем Монако.

Збірна України U-19 дізналась суперників у еліт-раунді відбору до Євро-2022. Збірна України U-17 отримала суперників у кваліфікації до Євро-2023.

Житлобуд-1 зазнав нищівної поразки від ПСЖ у матчі жіночої ЛЧ – українки з примарними шансами на євровесну.

Реакція на Шахтар

"Шахтар догрався": після провалу в ЛЧ "гірників" відправляють у Краматорськ, а Шериф днями розбіжиться. "Перший тайм у виконанні Шерифа – це був антифутбол": Вернидуб різко оцінив гру підопічних проти Шахтаря. Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і".