Головні новини футболу 8 грудня: Яремчук переграв Динамо і вибив Барсу з ЛЧ, Мораєс продовжив контракт з Шахтарем
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 грудня.
Ліга чемпіонів
Роман Яремчук забив Динамо у Лізі чемпіонів. Бенфіка переграла киян і вийшла у плей-офф. Португальці залишили за бортом турніру Барселону, яка провалилася в Мюнхені. Баварія розгромом схвалила красивий суїцид Хаві – Сане розрядив гармату, а Мюллєр забив корявий гол.
Челсі не втримав перемогу над Зенітом і віддав перше місце групи Ювентусу. МЮ без Роналду розписав сенсаційну нічию, а Лілль і Зальцбург залишили Севілью без плей-офф. Вирішальний матч Маліновського між Аталантою та Вільяреалом перенесли на добу через сильний снігопад.
Україна
Шахтар офіційно продовжив контракт з Жуніором Мораєсом. Марлос має шість варіантів продовження кар'єри – зірка Шахтаря нібито вирішив попрощатися з "гірниками". Динамо підписало контракт з вихованцем Монако.
Збірна України U-19 дізналась суперників у еліт-раунді відбору до Євро-2022. Збірна України U-17 отримала суперників у кваліфікації до Євро-2023.
Житлобуд-1 зазнав нищівної поразки від ПСЖ у матчі жіночої ЛЧ – українки з примарними шансами на євровесну.
Реакція на Шахтар
"Шахтар догрався": після провалу в ЛЧ "гірників" відправляють у Краматорськ, а Шериф днями розбіжиться. "Перший тайм у виконанні Шерифа – це був антифутбол": Вернидуб різко оцінив гру підопічних проти Шахтаря. Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і".