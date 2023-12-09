Головні новини футболу 8 грудня: Монзуль влаштувала скандал у матчі Шахтаря, Шевченко готує свою команду для УАФ
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 8 грудня.
УПЛ
Відбулися 2 матчі за участю претендентів на чемпіонство. СК Дніпро-1 розписав нічию з Поліссям – обидві команди зимуватимуть у топ-3. Катерина Монзуль призначила дуже сумнівний пенальті для Шахтаря у грі проти Вереса. "Гірники" подарунок змарнували, але це не завадило впевненій перемозі.
УАФ
Чутки про плани Андрія Шевченка балотуватися на президента УАФ підтверджуються. Володар "Золотого м'яча-2004" заручився підтримкою однієї асоціації та вже обрав собі першого помічника.
Українці за кордоном
Анатолій Трубін провів посередній матч і не врятував Бенфіку від втрати очок в чемпіонаті. Роман Яремчук також навряд задоволений днем – всього 5 хвилин на полі за Валенсію у програному матчі проти Хетафе. Андрій Лунін свій вердикт дізнається 9 грудня, а поки слухає неоднозначні заяви Карло Анчелотті.
Топ-чемпіонати
Ювентус дотиснув Наполі та став новим лідером Серії А. У Німеччині Хоффенхайм не відчув спротиву Бохума.
Світ
Відбулося жеребкування Копа Амеріка, яку наступного року прийматимуть США. Зустріч Аргентини і Бразилії можлива лише у битвах за медалі.