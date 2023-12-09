УПЛ

Відбулися 2 матчі за участю претендентів на чемпіонство. СК Дніпро-1 розписав нічию з Поліссям – обидві команди зимуватимуть у топ-3. Катерина Монзуль призначила дуже сумнівний пенальті для Шахтаря у грі проти Вереса. "Гірники" подарунок змарнували, але це не завадило впевненій перемозі.

УАФ

Чутки про плани Андрія Шевченка балотуватися на президента УАФ підтверджуються. Володар "Золотого м'яча-2004" заручився підтримкою однієї асоціації та вже обрав собі першого помічника.

Українці за кордоном

Анатолій Трубін провів посередній матч і не врятував Бенфіку від втрати очок в чемпіонаті. Роман Яремчук також навряд задоволений днем – всього 5 хвилин на полі за Валенсію у програному матчі проти Хетафе. Андрій Лунін свій вердикт дізнається 9 грудня, а поки слухає неоднозначні заяви Карло Анчелотті.

Топ-чемпіонати

Ювентус дотиснув Наполі та став новим лідером Серії А. У Німеччині Хоффенхайм не відчув спротиву Бохума.

Світ

Відбулося жеребкування Копа Амеріка, яку наступного року прийматимуть США. Зустріч Аргентини і Бразилії можлива лише у битвах за медалі.