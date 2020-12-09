Динамо – Ференцварош

Київське Динамо переграло Ференцварош у матчі ЛЧ та пробилося в Лігу Європи – відео гола та огляд заключного поєдинку групового етапу.

Автор забитого м'яча Денис Попов підсумував єврокубкову осінь для киян і виділив один матч. Керманич Ференцвароша Сергій Ребров назвав головну причину поразки своєї команди.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу похвалив киян і озвучив 4 досягнення "біло-синіх" у нинішньому сезоні. Румунський фахівець також узяв участь у прес-конференції після матчу.

Ліга чемпіонів

Кріштіану Роналду розгромив Мессі в його лігві, Лейпциг відправив Ман Юнайтед в Лігу Європи. Бельгійський Брюгге без вилученого Соболя не зміг вирвати путівку в плей-офф, Зеніт Ракицького безславно вилетів.

Натомість матч ПСЖ – Башакшехір був скандально призупинений через расистський скандал. УЄФА оперативно визначився із долею поєдинку 6-го туру ЛЧ.

Донецький Шахтар оголосив заявку на вирішальний матч єврокубка проти міланського Інтера. Керманич "гірників" Луїш Каштру поспілкувався із пресою напередодні двобою.

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