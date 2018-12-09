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КАРПАТИ - ДИНАМО ШАЛЬКЕ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - ЛІОН

Головні новини футболу 8 грудня: Динамо розгромило Карпати, Челсі обіграв Манчестер Сіті

07:00 4 Читать на русском
Головні новини футболу 8 грудня: Динамо розгромило Карпати, Челсі обіграв Манчестер Сіті
Головні новини футболу 8 грудня

"Футбол 24" представляє дайджест новин за 8 грудня.

Україна

Зоря розгромила Арсенал-Київ і продовжила свою безпрограшну серію, а Динамо у Львові не залишило шансів Карпатам. Ворскла мінімально обіграла Чорноморець. Шахтар хоче підписати хавбека Бенфіки Живковіча та готовий позмагатися з Динамо за захисника збірної Тунісу Хаддаді. Кейлор Навас хоче покинути Реал – Лунін отримає шанс у Мадриді. Яблонец скасував поїздку своїх вболівальників на матч проти Динамо. Рибалка забив дебютний гол за Сівасспор у сезоні та допоміг команді обіграти Гезтепе.

Світ

Барселона розгромила Еспаньйол та одноосібно очолила турнірну таблицю Прімери. Шальке поступився Борусії Дортмунд, а Коноплянка отримав травму. Челсі вдома обіграв Манчестер Сіті та вийшов на третє місце, таблицю чемпіонату очолив Ліверпуль. Срна був вилучений наприкінці матчу з Ромою.

Інші новини

ПСЖ може продати Неймара або Мбаппе через можливі санкції УЄФА. Також парижани запропонували Рабйо новий контракт та готові підвищити зарплатню в 4 рази. Абрамович потрапив у "чорний список" британських спецслужб. Циганков потрапив у команду групового етапу Ліги Європи за версією FIFA. Зозуля відзначився голом за Альбасете в першому матчі після дискваліфікації, а потім знову отримав червону картку.

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