Головні новини футболу 8 червня: Ребров може змінити клуб, динамівці – найкращі в УПЛ, Швед отримав пропозиції з України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 червня.

Україна

УПЛ назвала найкращого гравця і тренера 25-го туру – ними стали головний тренер Динамо Олексій Михайличенко та оборонець команди Віталій Миколенко. Арбітр Ярослав Козик буде відсторонений на найближчі матчі через скандальне суддівство.

Тим часом іноземний фахівець готовий очолити Динамо, хоча відомий агент Вадим Шаблій спростував свою участь у можливих перемовинах.

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед може повернутися в Карпати на правах оренди. Крім того, Олександрія прокоментувала інформацію про інтерес до українця.

Європа

Український фахівець Сергій Ребров може здивувати зміною клубу – ЗМІ переконують, що екс-тренер Динамо уже дав згоду. Англійський Ньюкасл хоче запросити екс-спортдира ПСЖ, який вплинув на рекордний трансфер Неймара.

Екс-голкіпер збірної Іспанії Ікер Касільяс не буде балотуватись на посаду голови місцевої федерації. Тим часом Реал скаржиться на перевагу Барселони після відновлення Прімери – на руку каталонцям грає календар.

Італія визначилась з датою відкриття трансферного вікна, а Сільвіо Берлусконі підвищив Монцу в класі у свій дебютний сезон.

Трансфери

Міланський Інтер зацікавлений у трансфері екс-зірки Реала. Натомість Наполі назвав схему, за якою можуть продати Кулібалі – клуб не збирається зменшувати цінник.

Ветеран Едінсон Кавані хоче грати в чемпіонаті Іспанії. Тим часом ПСЖ узгодив трансфер Мілінковіча-Савіча з Лаціо.

Іспанська Барселона відмовила Манчестер Юнайтед у трансфері на 100 млн євро. Тепер манкуніанці готують солідну пропозицію для зірки Аякса.