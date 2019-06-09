Головні новини футболу 8 червня: Карпати зі скандалом зберегли місце в УПЛ, Україна усіх вразила перемогою над Сербією

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 червня.

Україна

Колос здобув право грати в УПЛ 2019/20. Команда з Київської області обіграла Чорноморець – арбітр поставив у ворота одеситів 3 пенальті. Також місце у Прем'єр-лізі зберегли Карпати, які на виїзді здолали Волинь.

Матч у Луцьку завершився скандалом – вболівальники Волині, обурені суддівством, ледь не побили арбітра, який змушений був втекти з поля і більше не повернувся. До фінального свистка залишалось кілька секунд, тому офіційно поєдинок поки не завершений. Тренер Волині Андрій Тлумак заявив, що команда може зіграти ще одну гру за місце в УПЛ. До слова, фанати Карпат теж відзначились – львів'яни палили сидіння на арені.

Паулу Фонсека підтвердив, що незабаром очолить Рому. Офіційне призначення португальця – справа найближчих днів.

Євро-2020

Розгромна перемога збірної України над Сербією викликала значний резонанс. Сербські ЗМІ обурені поведінкою глядачів на Арені Львів, але поразку своєї команди вони вважають закономірною. А от у соцмережах в захваті від гри команди Шевченка, яка просто знищила опонента. Але справжнім MVP став Олександр Зінченко, який після матчу поцілував журналістку.

У матчах 8 червня Хорватія обіграла Уельс, а Німеччина легко перемогла Білорусь. Без сенсацій не обійшлося – чемпіон світу Франція поступилась Туреччині.

ЧС-2019 U-20

Денис Попов уникнув перелому ноги, але, швидше за все, захисник таки не зіграє у півфіналі турніру проти Італії. Натомість повернеться Андрій Лунін – УАФ замовила для голкіпера спеціальний чартер, щоб той встиг у Польщу на матч з Італією.

Корея та Еквадор стали останніми півфіналістами чемпіонату світу. Ці команди зіграють між собою.