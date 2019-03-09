Головні новини футболу 8 березня: Соболь видав феєрію у Чехії, Раньєрі очолив Рому, чергове фіаско Шальке Коноплянки

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 8 березня.

Челсі – Динамо

Слабка гра Динамо проти Челсі в 1/8 фіналу Ліги Європи не залишилась без уваги фахівців, ЗМІ та уболівальників. Відомий коментатор Денис Босянок назвав футбол команди полохливим. Користувачі соцмереж також розкритикували киян за поєдинок у Лондоні.

Англійські ЗМІ розчаровані грою Динамо та вважають неможливим камбек підопічних Хацкевича у матчі-відповіді. "Футбол 24" зібрав цікаві факти та курйози матчу Челсі – Динамо.

До слова, одразу троє гравців Челсі потрапили у символічну збірну тижня Ліги Європи. Гравців Динамо там прогнозовано не опинилось.

Українці за кордоном

Шикарний матч у чемпіонаті Чехії провів Едуард Соболь. Захисник збірної України відзначився голом та результативною передачею, а його Яблонец зміг перервати безвиграшну серію.

А от Шальке знову програв, зазнавши вже 5-ї поразки у останніх 6-ти матчах. Євген Коноплянка весь поєдинок провів на лаві запасних. До слова, у Німеччині з'явилась інформація, що українець може покинути Шальке влітку за досить невисоку суму.

Андрій Лунін готується до поєдинку чемпіонату Іспанії проти Атлетіко, у якому вийде на поле з перших хвилин.

Інші головні події дня

В стартовому матчі 27 туру Серії А Ювентус розгромив Удінезе та відірвався від Наполі вже на 19 очок. Але головним ньюзмейкером дня в Італії стала Рома. Після відставки Еусебіо Ді Франческо клуб покинув і спортивний директор Мончі. Саме він був зацікавлений у трансфері півзахисника Генка та збірної України Руслана Маліновського.

Натомість головним тренером Роми став Клаудіо Раньєрі, який свого часу вже працював у клубі.

ФІФА відмовилась призупинити покарання Челсі у вигляді заборони реєстрації нових гравців. На час розгляду апеляції покарання лондонців буде чинним.