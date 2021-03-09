Україна

Шахтар хоче запросити Массіміліано Аллегрі – перемовини з колишнім тренером Ювентуса та Мілана нібито вже стартували. Тайсон не може домовитись про контракт з Інтернасьйоналом.

Завершився 17 тур УПЛ. СК Дніпро-1 розписав нічию з Олександрією – Йовічевіч не взяв реванш у Шарана за виліт з Кубка. Десна розтрощила Рух і повернула собі четверте місце.

Гельзін зробив офіційну заяву щодо скандальних подій матчу проти Шахтаря. Мілевський у Минаї: чому перехід легенди у команду Кобіна ризикує закінчитись провалом для всіх.

Помер легенда Карпат Роман Покора – він перемагав у Кубку СРСР-1969.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський не зумів зупинити Інтер на шляху до Скудетто – Аталанта мінімально поступилася лідеру Серії А, а український хавбек не вийшов на другий тайм. Українські Романи запалили в Бельгії – Яремчук та Безус організували переможний гол Гента.

З'явилися чутки, що Сергій Ребров відмовився очолити московський ЦСКА наприкінці 2020-го, а агент тренера різко відреагував на цю інформацію. Ігор Харатін здав позитивний тест на коронавірус.

Європа

Челсі переграв Евертон та продовжив безпрограшну серію до 11-ти матчів, Вест Хем без Ярмоленка впевнено здолав Лідс. Барселона "виграла" дербі Мадрида, Баварія прибила Дортмунд, Сульшер шокував Пепа і перевершив Фергюсона – ми підготували огляд вікенду.

У Португалії хочуть засудити третього найдорожчого тренера світу, який пише історію в 36. Реал обрав головну ціль між Мбаппе та Холандом – на трансфер готується астрономічна сума.