Україна

Сергій Ребров оголосив список гравців збірної України на вирішальні матчі кваліфікації до Євро-2024. Поєдинок проти Боснії та Герцеговини відбудеться 21 березня.

У п'ятницю трьома матчами продовжився 20-й тур УПЛ. Рух втримав перемогу над СК Дніпро-1 – матч тривав 4 години, усе вирішив автогол. Металіст 1925 перервав 7-матчеву серію поразок, розписавши нічию з ЛНЗ – команди забивали тільки з пенальті. Шахтар повернувся на вершину УПЛ, здолавши Колос у матчі з 5 голами – Кевін оформив дубль, Траоре забив своїм і чужим.

Безкоштовної УПЛ більше не буде: офіційна заява Setanta Sports за мотивами матчу Верес – Динамо.

Артем Довбик може перебратися до АПЛ – в Лондоні хочуть розв'язати проблему, сформувавши дует українців.

Арсенал готує Зінченку новий контракт – українця хочуть переманити представники трьох топ-чемпіонатів.

Топ-матчі дня

Суарес врятував Інтер Маямі від поразки в Кубку чемпіонів КОНКАКАФ – Луїс ще й асистував Мессі.

Барселона обійшла Жирону й піднялася на другу позицію Ла Ліги, перегравши Мальорку завдяки голу 16-річного вундеркінда.

Наполі втратив перемогу перед матчем з Барселоною в ЛЧ – ефектний гол бісіклетою перервав вдалу серію.

Інші головні події

Андрій Лунін став одним з найкращих воротарів Ліги чемпіонів за вирішальним показником – українця випередив лише один голкіпер.

Помер Данило Мигаль – він вибігав з прапором України на поле під час матчу збірної СРСР на Олімпіаді.