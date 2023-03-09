Україна

Сергій Ребров оцінив виклик Євгена Коноплянки у збірну України. Досвідчений вінгер повернеться в національну команду вперше за 2 роки.

Україна запізнилася з "вербуванням" сенсації УПЛ. Гравець вже обрав іншу збірну, хоча міг виступати і за "синьо-жовтих".

Несподівана розв'язка конфлікту Мудрика з партнером у Челсі – чому українець не грає, оригінальне рішення УЄФА.

Україна розписала бойову нічию з Нідерландами і вийшла до еліт-раунду кваліфікації ЧС-2024 з футзалу.

"У вересні пішов у 9-й клас, а через два місяці дебютував у Вищій лізі": від унікального рекорду до роботи на хімзаводі.

Єврокубки

Баварія вибила ПСЖ з Ліги чемпіонів і зіграє у чвертьфіналі. Ліонель Мессі знову не виграє найпрестижніший євротрофей, який востаннє здобував ще у 2015 році. Восьмий розіграш поспіль зірковий аргентинець не може дійти до фіналу ЛЧ.

Мілан вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів вперше за 11 років. "Россонері" без особливих проблем втримали нічию з Тоттенхемом, який став першою втратою АПЛ у євросезоні 2022/23.

У четвер Шахтар зіграє з Фейєнордом в 1/8 фіналу Ліги Європи. Ігор Йовічевіч пообіцяв сюрпризи для суперника, не забувши згадати про героїзм ЗСУ.

Анатолій Трубін все дізнався на репетиції, а гравці Шахтаря прочитали "дідуся" – розкриті секрети успішної серії пенальті в ЛЄ.

Світ

Зірку Манчестер Сіті можуть ув'язнити на 2 роки. Колишній одноклубник Олександра Зінченка у стані алкогольного сп'яніння чіплявся до жінок у барі, приспускаючи штани.

Роман Яремчук офіційно залишився без тренера. Брюгге звільнив Скотта Паркера, який провів у команді лише 12 матчів і зганьбився в Лізі чемпіонів (1:7 від Бенфіки у двох поєдинках 1/8 фіналу). Це вже друга відставка тренера в Брюгге у поточному сезоні.