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Головні новини футболу 8 березня: клуби УПЛ поділились на шістки, Реал втратив лідерство, Зінченко поступився МЮ

07:00 144 Читать на русском
Головні новини футболу 8 березня: клуби УПЛ поділились на шістки, Реал втратив лідерство, Зінченко поступився МЮ
Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 березня.

Україна

Шахтар та Колос поставили ефектну крапку у першому етапі УПЛ, забивши в одному матчі на двох 7 голів. Відеоогляд поєдинку за посиланням.

Маріуполь у двобої з СК Дніпро-1 догравав матч без трьох гравців і в підсумку втратив можливість закріпитись першій шістці. Вашій увазі відео найяскравіших моментів зустрічі.

Завершився 22-й тур УПЛ, а з ним і перший етап турніру. Команди вже поділились на дві шістки.

Європа

У дербі Манчестера сильнішими виявились манкуніаці. Вашій увазі відео голів та огляд фіаско команди Гвардіоли.

Реал сенсаційно поступився Бетісу і пропустив на перше місце Прімери Барселону.

У центральному матчі нинішнього сезону Серії А Ювентус приймав Інтер і схоже ймовірний претендент на перемогу в турнірі вже визначився.

Українці за кордоном

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на матч проти МЮ і провів неоднозначний поєдинок.

Микола Морозюк допоміг Різеспору вирвати нічию у чемпіонаті Туреччини, а також разом з командою підтримав місцеву армію у сирійському конфлікті.

Голкіпер Андрій Лунін після чергової перемоги отримав хороші відгуки від нового тренера Ов'єдо, іспанських ЗМІ та фанів.

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