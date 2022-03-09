Ліга чемпіонів

Визначилися перші учасники 1/4 фіналу ЛЧ. Ліверпуль програв Інтеру, але за сумою двох матчів пройшов далі. Баварія розбила Зальцбург, відвантаживши австрійцям 7 голів. Команда Нагельсманна теж чекає суперника у чвертьфіналі.

Олександр Зінченко повинен зіграти у матчі-відповіді ЛЧ проти Спортінга. На це натякнув Хосеп Гвардіола.

Україна

Шотландія – Україна: ФІФА офіційно перенесла півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022.

Руслан Маліновський забив найкращий гол місяця в Серії А – гармата українця покарала Ювентус. Також хавбек Аталанти став найкращим гравцем лютого в чемпіонаті Італії.

Динамо і Шахтар можуть втратити низку легіонерів. Зокрема, Томаш Кендзьора узгодив перехід у Лех, а Карлос Де Пена отримав пропозицію з Уругваю. Бразильці Шахтаря теж роздумують над подальшим працевлаштуванням.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце.

"Звісно, я візьму в руки зброю": Сергій Ребров анонсував своє повернення в Україну.

Світ

Росію остаточно викинули з кваліфікації на ЧС-2022 – Польща за крок від поїздки в Катар. Щоправда, справу ще розгляне CAS у Лозанні, куди звернулися окупанти.

Президенту ПСЖ знову загрожує понад два роки тюрми – прокуратура передала справу до суду.

АПЛ офіційно припинила трансляції в Росії та пожертвує Україні мільйон фунтів.