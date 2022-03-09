Головні новини футболу 8 березня: ФІФА вирішила долю матчів України і Росії, визначилися перші чвертьфіналісти ЛЧ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 8 березня.
Ліга чемпіонів
Визначилися перші учасники 1/4 фіналу ЛЧ. Ліверпуль програв Інтеру, але за сумою двох матчів пройшов далі. Баварія розбила Зальцбург, відвантаживши австрійцям 7 голів. Команда Нагельсманна теж чекає суперника у чвертьфіналі.
Олександр Зінченко повинен зіграти у матчі-відповіді ЛЧ проти Спортінга. На це натякнув Хосеп Гвардіола.
Україна
Шотландія – Україна: ФІФА офіційно перенесла півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022.
Руслан Маліновський забив найкращий гол місяця в Серії А – гармата українця покарала Ювентус. Також хавбек Аталанти став найкращим гравцем лютого в чемпіонаті Італії.
Динамо і Шахтар можуть втратити низку легіонерів. Зокрема, Томаш Кендзьора узгодив перехід у Лех, а Карлос Де Пена отримав пропозицію з Уругваю. Бразильці Шахтаря теж роздумують над подальшим працевлаштуванням.
"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце.
"Звісно, я візьму в руки зброю": Сергій Ребров анонсував своє повернення в Україну.
Світ
Росію остаточно викинули з кваліфікації на ЧС-2022 – Польща за крок від поїздки в Катар. Щоправда, справу ще розгляне CAS у Лозанні, куди звернулися окупанти.
Президенту ПСЖ знову загрожує понад два роки тюрми – прокуратура передала справу до суду.
АПЛ офіційно припинила трансляції в Росії та пожертвує Україні мільйон фунтів.