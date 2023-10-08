Україна

Бущан та Буяльський потрапили на радари топ-клубів – джерело назвало претендентів на зірок Динамо, які можуть покинути київську команду вже взимку.

Мірча Луческу не дав прес-конференцію після поразки Динамо від Полісся – несподівана причина.

Дефлімпійська збірна України стала чемпіоном світу-2023.

Також у суботу відбулися три матчі УПЛ. СК Дніпро-1 з дебютним голом Філіппова здолав Верес – скасований пенальті, курйозний автогол і сум за Віртом. Руслан Ротань не перемагає в УПЛ третій місяць – Олександрія дивом втримала нічию з ЛНЗ. Колос не зміг дотиснути Ворсклу – скасований ефектний гол, Ісенко рятує Скрипника, продовження негативної серії.

Топ-матчі дня

Мілан дотиснув Дженоа після заміни Руслана Маліновського. Олів'є Жиру догравав у воротах замість голкіпера і сейвом врятував лідерство "россонері" в Серії А.

Жирона повернулась на перше місце у Ла Лізі – брутальний старт, вилучення і можливе пограбування Довбика. Щоправда, буквально за кілька годин Реал розгромив Осасуну і знову став лідером Прімери – Джуд Беллінгем оформив дубль.

Евертон знищив Борнмут, який іде на дно АПЛ – Забарний привіз гол і не забив у порожні ворота, Миколенко добив. Манчестер Юнайтед влаштував переможний камбек у стилі фіналу ЛЧ-1999. Челсі розгромив Бернлі – Михайло Мудрик зіграв 15 хвилин.

Бенфіка вирвала перемогу на 90+3 у останньої команди Португалії. Анатолій Трубін знову не пропустив.

Сергій Сидорчук здобув першу перемогу в Бельгії. Екс-капітан Динамо став найгіршим в команді, яка здолала зрадника України

Світ

Манчестер Сіті ризикує втратити власника, якого підозрюють у зв'язках з російськими олігархами.

Моторошний перелом в матчі АПЛ – капітан Шеффілд Юнайтед отримав жахливу травму на рівному місці.