Франція – Україна

Франція розбомбила Україну в товариському матчі – резерв Шевченка зазнав найбільшої поразки в історії збірної. Андрій Шевченко спробував знайти позитив у нищівній поразці. Дідьє Дешам скромно прокоментував феєричний розгром збірної України.

Жиру у статусі капітана вийшов на 100-й матч за "ле бльо" та побив гольовий рекорд Платіні. Камавінга почав побиття України та став наймолодшим автором гола збірної Франції за понад 100 років. Останні цвяхи в домовину забили Грізманн і Мбаппе.

Реал подбає про Луніна – відома доля інфікованих коронавірусом у збірній України. Тренерський штаб довикликав у національну команду голкіпера Зорі.

Світ

Попереду в збірної України матчі Ліги націй проти Німеччини та Іспанії. Наші майбутні суперники також не перемогли в спарингах. Бундестім влаштувала пекельну перестрілку з Туреччиною перед виїздом в Київ, а Йоахім Льов залякав "синьо-жовтих". "Фурія Роха" розписала нічию з Португалією та вперше з 2016-го пішла з поля без забитого м'яча.

Опоненти України на Євро-2020 виступили по-різному. Нідерланди несподівано поступилися Мексиці у дебютному матчі нового тренера, а Австрія вирвала перемогу в Греції. Італія оформила тенісний розгром Молдови, Польща забила 5 голів фінам, Хорватія здолала Швейцарію.

Легендарний Паненка потрапив до лікарні у важкому стані – чемпіону Європи діагностували коронавірус. Бартомеу може стати третім президентом в історії Барселони, якому висловлять недовіру – процес офіційно розпочатий.

Україна

Мірча Луческу хотів підписати в Динамо головну зірку Румунії та втримав у Києві забивного форварда, – агент розкрила подробиці. Карпати попрощались із 13-ма гравцями, Олімпік підсилився гравцем Ліона.

Директор УПЛ заразився коронавірусом. Коронавірус у Пятова і Степаненка: лікар Шахтаря пояснив, чому гравці пропустили планове тестування команди. Маріуполь оформив повноцінний трансфер голкіпера Шахтаря.