Україна

Стартував 6-й тур УПЛ. Металіст обіграв Верес у Рівному, а Колос та Інгулець сильнішого не виявили. У Першій Лізі Карпати програли битву лідерів, після чого Андрій Тлумак зірвався на арбітра.

Майбутнє Луческу: румунські ЗМІ озвучили полярні перспективи тренера в Динамо після історичного фіаско. Цікаво, що сам тренер ще раніше повідомив гравцям про свій відхід, але згодом передумав.

Динамо у вогні – конфлікт гравців, що по відставці Луческу, 3 проблемні позиції і хто покине команду першим.

Україна обіграла Косово, продемонструвавши дива нереалізації – вольова перемога у матчі відбору на ЧС-2024 з футзалу.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко забив свій другий гол у складі Аль-Айна і приніс команді Реброва перемогу в матчі чемпіонату ОАЕ.

Кінець серії Андрія Луніна в основі Реала: Анчелотті повідомив, коли повернеться Куртуа, який пропустив два матчі через травму.

Вихованець Динамо розкішно дебютував в Індії – дубль за 10 хвилин після виходу на заміну.

Світ

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: СК Дніпро-1 подарував Україні мізер, конкуренти стараються.

Барселона та Атлетіко закрили трансфер Грізманна за смішну суму.

Смерть фаната, дитина осліпла, поліцейські стріляли по журналістах – страшна трагедія на матчі чемпіонату Аргентини.