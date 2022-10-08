Головні новини футболу 7 жовтня: Ярмоленко голом приніс Реброву перемогу, інтрига з майбутнім Луческу в Динамо
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за п'ятницю, 7 жовтня.
Україна
Стартував 6-й тур УПЛ. Металіст обіграв Верес у Рівному, а Колос та Інгулець сильнішого не виявили. У Першій Лізі Карпати програли битву лідерів, після чого Андрій Тлумак зірвався на арбітра.
Майбутнє Луческу: румунські ЗМІ озвучили полярні перспективи тренера в Динамо після історичного фіаско. Цікаво, що сам тренер ще раніше повідомив гравцям про свій відхід, але згодом передумав.
Динамо у вогні – конфлікт гравців, що по відставці Луческу, 3 проблемні позиції і хто покине команду першим.
Україна обіграла Косово, продемонструвавши дива нереалізації – вольова перемога у матчі відбору на ЧС-2024 з футзалу.
Наші за кордоном
Андрій Ярмоленко забив свій другий гол у складі Аль-Айна і приніс команді Реброва перемогу в матчі чемпіонату ОАЕ.
Кінець серії Андрія Луніна в основі Реала: Анчелотті повідомив, коли повернеться Куртуа, який пропустив два матчі через травму.
Вихованець Динамо розкішно дебютував в Індії – дубль за 10 хвилин після виходу на заміну.
Світ
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: СК Дніпро-1 подарував Україні мізер, конкуренти стараються.
Барселона та Атлетіко закрили трансфер Грізманна за смішну суму.
Смерть фаната, дитина осліпла, поліцейські стріляли по журналістах – страшна трагедія на матчі чемпіонату Аргентини.