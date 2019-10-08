Головні новини футболу 7 жовтня: Україна розпочала підготовку до Литви і Португалії, УПЛ назвала найкращих в 10 турі

Україна готується до Литви та Португалії / УАФ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 жовтня.

Збірна України

Україна розпочала підготовку до матчів проти Литви та Португалії в рамках відбору на чемпіонат Європи-2020. Гравці національної команди прибули до Харкова, де "синьо-жовті" проведуть підготовчий збір. Андрій Шевченко вже провів перше тренування збірної.

"Футбол 24" з'ясував, що потрібно збірній України для виходу на Євро-2020.

УПЛ

Артем Бєсєдін – найкращий гравець 10-го туру УПЛ завдяки дублю у ворота Колоса. Володимир Шаран визнаний найкращим тренером туру, в якому Олександрія здолала Карпати та продовжує боротьбу за медалі.

Футбольна спільнота шокована суддівством в матчі Колос – Динамо, який завершився розгромною перемогою киян (0:4).

Світ

Легенда Барселони Віктор Вальдес покинув клуб, в якому працював головним тренером юнацької команди.

Еусебіо Ді Франческо звільнений з посади головного тренер Сампдорїі. Не обійшлося без відставки і в Іспанії – Еспаньйол змінив наставника.

"Футбол 24" виділив головні події європейського вікенду.