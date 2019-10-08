Головні новини футболу 7 жовтня: Україна розпочала підготовку до Литви і Португалії, УПЛ назвала найкращих в 10 турі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 жовтня.
Збірна України
Україна розпочала підготовку до матчів проти Литви та Португалії в рамках відбору на чемпіонат Європи-2020. Гравці національної команди прибули до Харкова, де "синьо-жовті" проведуть підготовчий збір. Андрій Шевченко вже провів перше тренування збірної.
"Футбол 24" з'ясував, що потрібно збірній України для виходу на Євро-2020.
УПЛ
Артем Бєсєдін – найкращий гравець 10-го туру УПЛ завдяки дублю у ворота Колоса. Володимир Шаран визнаний найкращим тренером туру, в якому Олександрія здолала Карпати та продовжує боротьбу за медалі.
Футбольна спільнота шокована суддівством в матчі Колос – Динамо, який завершився розгромною перемогою киян (0:4).
Світ
Легенда Барселони Віктор Вальдес покинув клуб, в якому працював головним тренером юнацької команди.
Еусебіо Ді Франческо звільнений з посади головного тренер Сампдорїі. Не обійшлося без відставки і в Іспанії – Еспаньйол змінив наставника.
"Футбол 24" виділив головні події європейського вікенду.