Збірна України

Національна команда прибула у Фінляндію на матч відбору до ЧС-2022 в повному складі, а перед тим творчо провела тренування. Україна спровокувала аншлаг: домашній поєдинок Фінляндії відвідає рекордна з 2013 року кількість вболівальників.

Важливий матч України та Фінляндії обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів. Катерина Монзуль отримала призначення на матч відбору ЧС-2022 – українським суддям довірили поєдинок фіналіста Євро-2020.

Що потрібно збірній України для путівки в плей-офф відбору на чемпіонат світу: всі розклади перед вирішальним етапом. Україна в жовтні: Загребська трагедія, подвиг 2000-го, диво з Англією – як збірна проводить другий місяць осені.

Наш футбол

Металіст врятував нічию з Гірник-Спортом – диво-гол у стилі Мессі допоміг зупинити тріумфальну ходу харків'ян. Зоря близька до втрати головного активу – Динамо та Шахтар можуть скористатися ситуацією.

Хавбек СК Дніпро-1 та новачок Шахтаря опинились у топ-60 талантів світу. Динамо отримало серйозний штраф через сутички вболівальників та стюардів НСК Олімпійського на матчі з Вересом.

Команда вільних агентів 2021 – вони забивали за збірну України, Динамо, Шахтар, підкорювали ЛЧ, відмовлялись від Росії.

Європа

Франція вийшла у фінал Ліги націй, вирвавши перемогу над Бельгією. Матч подарував п'ять голів і фантастичну розв'язку. У вирішальному матчі за титул французи зіграють з іспанцями.

Ньюкасл офіційно завершив свій продаж арабським шейхам. ПСЖ готує контракт для Мбаппе з подвоєною зарплатнею.