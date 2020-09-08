Ліга націй

Збірна Італії перемогла Нідерланди та очолила групу А1. Програв і другий суперник збірної України на Євро-2020 – всі результати понеділка у Лізі націй.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж та ЗМІ, а також дізнався думку експерта про розгром збірної України в Іспанії. Як відомо, поразка 0:4 стала найбільшою для "синьо-жовтих" під керівництвом Андрія Шевченка.

Україна

УПЛ перенесла матч Рух – Шахтар через спалах коронавірусу в львівській команді – захворіли одразу 5 футболістів. Як відомо, в першому турі теж не відбувся один поєдинок – не зіграли Львів та Минай.

Зоря підписала Олександра Гладкого. Угода з досвідченим екс-форвардом збірної України розрахована на один рік. СК Дніпро-1 повернув в Україну фіналіста Ліги Європи.

Захисник Динамо Віталій Миколенко зацікавив Манчестер Юнайтед. Щоправда, наразі українець не є пріоритетним варіантом для "червоних дияволів".

Світ

Ліонель Мессі розпочав тренування з Барселоною. Таким чином, нападник офіційно завершив свій бойкот.

Скандал у збірній Англії – двоє гравців виключені з національної команди через порушення карантину. Вони привели у готель збірної дівчат, з якими познайомилися напередодні.

Кіліан Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус та пропустить поєдинок Франція – Хорватія.

Евертон підписав Хамеса Родрігеса – колумбієць офіційно завершив свій відрізок кар'єри в мадридському Реалі.