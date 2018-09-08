Головні новини футболу 7 вересня: Україна U-21 перемогла Латвію, чеські правоохоронці відпустили наших вболівальників

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 вересня.

Реакція на перемогу України над Чехією

Збірна України напередодні вдало стартувала в Лізі націй, обігравши Чехію. Як виявилося, "синьо-жовті" вперше за 6 років здобули вольову перемогу, а Андрій Шевченко увійшов у трійку тренерів збірної України за цікавим показником.

Найкращим гравцем матчу став Марлос – статистика це підтверджує. А от англійські ЗМІ масово відзначили Зінченка за переможне взяття воріт: "Виглядає так собі, але всі голи рахуються". Також ми зібрали реакцію чеських ЗМІ на вікторію України.

Головним негативом від зустрічі стала поведінка українських вболівальників, яких чеська поліція жорстко арештовувала. Згодом правоохоронці відпустили усіх затриманих фанів "синьо-жовтих". Однак президент ФФУ відзначив, що через цей інцидент Україна може залишитися без підтримки в матчі-відповіді у Харкові.

Україна U-21 перемогла у відборі на Євро-2019

Молодіжна збірна України в драматичному матчі обіграла команду Латвії з рахунком 3:2. У складі нашої команди відзначилися Денис Попов, Віктор Коваленко та Мар'ян Швед. "Карпатівцю" вдався шедевральний гол. Дивіться відеоогляд поєдинку. Головний тренер нашої команди не очікував, що матч буде настільки складним.

Завдяки цій перемозі Україна продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат Європи-2019. В активі підопічних Олександра Головка 11 очок. Головними конкурентами "синьо-жовтих" у 4 відбірковій групі є Шотландія (11) та Нідерланди (12).

Головне з міжнародних матчів

У центральній зустрічі ігрового дня Ліги націй Італія та Польща розписали нічию. В інших поєдинках Росія перемогла на виїзді Туреччину, а Сербія здолала Литву.

Серед товариських матчів варто відзначити розгром Шотландії у виконанні бельгійців і перемогу Південної Кореї над Коста-Рікою.

Новачок Динамо Міккель Дуелунд голом допоміг Данії U-21 обіграти Фінляндію у кваліфікації до Євро-2019.