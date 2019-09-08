Головні новини футболу 7 вересня: Україна розгромила Литву, в АПЛ відбулася перша тренерська відставка сезону

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 вересня.

Кваліфікація Євро-2020

Україна розгромила Литву – блискучий матч відбору Євро-2020 зміцнює лідерство команди Шевченка.

Португалія втримала виїзну перемогу над Сербією у перестрілці з шістьма голами.

Франція розгромила Албанію, Англія впевнено обіграла Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А.

Туреччина вирвала важку перемогу над Андоррою, Чехія несподівано поступилася Косово.

Україна

Карпати у дебютному матчі Санжара здобули перемогу над учасником групового етапу Ліги Європи.

Зозуля допоміг Альбасете вперше перемогти на виїзді в Сегунді 2019/20 – українець став героєм матчу.

Світ

В АПЛ відбулася перша тренерська відставка у нинішньому сезоні – Уотфорд звільнив Грасію.

Юний рекордсмен Барселони вирішив виступати за збірну Іспанії – Португалія ще продовжує боротися за африканця.

Самюель Ето'О оголосив про завершення професіональної кар’єри.

Неймар голом врятував збірну Бразилії від поразки у матчі з Колумбією – форвард вперше за три місяці з'явився на полі.