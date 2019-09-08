Головні новини футболу 7 вересня: Україна розгромила Литву, в АПЛ відбулася перша тренерська відставка сезону

-
Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінусиЄвро-2020 — 01:45 11718
-
Євро-2020: Франція у феєричному матчі з нереалізованим пенальті розгромила АлбаніюЄвро-2020 — 7 вер 543
-
Кваліфікація Євро-2020: Туреччина вирвала важку перемогу над Андоррою, Чехія несподівано поступилася КосовоЄвро-2020 — 7 вер 4433
-
Литва – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 7 вер 3988
-
Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи АЄвро-2020 — 7 вер 1019