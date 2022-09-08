"Футбол 24" презентує дайджест топ-подій за 7 вересня 2022 року. Ліга чемпіонів завершилася першим хет-триком, Швед, Мбаппе і Холанд отримали ще одного конкурента в боротьбі за найкращого бомбардира сезону.

Роберт Лєвандовскі з м'ячем за хет-трик і нагородою гравця матчу Барселона – Вікторія Пльзень

Ліга чемпіонів

ЛЧ: Барселона знищила Вікторію з хет-триком Лєвандовскі, Наполі принизив Ліверпуль, диво-тріумф Атлетіко на 90+11. До Шведа, Мбаппе і Холанда, які відзначилися дублем у вівторок, приєдналися Зєлінскі та Рішарлісон з аналогічними досягненнями.

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Трансфери

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Україна

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