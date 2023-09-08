Євро-2024

У кваліфікації до Євро-2024 стартував п'ятий тур. Франція продовжила ідеальний відбір перемогою над Ірландією, Нідерланди знищили Грецію, а Польща дублем Лєвандовскі дотисла Фарери. Фінляндія переграла сенсаційний Казахстан, а Литва красиво врятувалася в емоційній битві з Чорногорією.

Україна

Сидорчука пропонували трьом бельгійським клубам, а джерело вказало реальну суму трансферу з Динамо.

Кобін близький до відходу з Металіста. Палкін не зміг пробитися у керівництво Асоціації європейських клубів.

Світ

Ліверпуль визначив долю Салаха – "червоним" пропонували 200 мільйонів. Рауль може очолити іменитий іспанський клуб – легенда Реала став несподіваним фаворитом. Гелікоптер власника Лестера розбився через несправність – п'ятирічне розслідування завершено.