Головні новини футболу 7 вересня: Франція та Нідерланди перемогли, Салах не поїхав у Саудівську Аравію
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 вересня.
Євро-2024
У кваліфікації до Євро-2024 стартував п'ятий тур. Франція продовжила ідеальний відбір перемогою над Ірландією, Нідерланди знищили Грецію, а Польща дублем Лєвандовскі дотисла Фарери. Фінляндія переграла сенсаційний Казахстан, а Литва красиво врятувалася в емоційній битві з Чорногорією.
Україна
Сидорчука пропонували трьом бельгійським клубам, а джерело вказало реальну суму трансферу з Динамо.
Кобін близький до відходу з Металіста. Палкін не зміг пробитися у керівництво Асоціації європейських клубів.
Світ
Ліверпуль визначив долю Салаха – "червоним" пропонували 200 мільйонів. Рауль може очолити іменитий іспанський клуб – легенда Реала став несподіваним фаворитом. Гелікоптер власника Лестера розбився через несправність – п'ятирічне розслідування завершено.