Україна

Олександрія зупинила Шахтар у матчі УПЛ – вихованець донеччан творив дива, а динамівці організували супергол. Дніпро-1 дотиснув Чорноморець і таким чином скоротив відставання від "гірників". Матч подарував шедевр супербомбардира, цирк з пенальті, подвиг голкіпера і шалений фейр-плей Довбика.

Металіст мінімально здолав Львів, перервавши 17-матчеву серію без перемог. Кривбас офіційно оголосив про трансфер результативного бомбардира збірної Нігеру.

Наші за кордоном

Арсенал здобув важку перемогу над Ньюкаслом і залишається в чемпіонських перегонах, а репутацію Олександра Зінченка врятували стійки. Владислав Кочергін став чемпіоном Польщі.

Лемпард придумав план і оцінив Михайла Мудрика – українця порівняли із суперзіркою АПЛ. Едуард Соболь не зміг завершити матч чемпіонату Франції – захисника довелося міняти після удару ліктем в голову.

Європа

Борусія Д знищила Вольфсбург, забивши шість голів, і зберегла чемпіонську інтригу в Німеччині. Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ. МЮ через фейл Де Хеа та беззубу атаку програв Вест Хему.

ПСЖ сенсаційно розвернув ситуацію з Мессі – відстороненій зірці пропонують розкішний контракт. Перес визначив майбутнє Анчелотті після перемоги Реала в Кубку Іспанії.