Україна

Андрій Лунін нарешті дебютує за Реал у чемпіонаті Іспанії. Карло Анчелотті зробив виняток для українця перед дербі Мадрида з Атлетіко.

Збірна України завершує переговори ще з двома спаринг-партнерами – серед них клуб Серії А.

Топ-матчі дня

Челсі на останніх секундах втратив перемогу, а Манчестер Юнайтед був розгромлений Брайтоном.

Ліверпуль розписав нічию з Тоттенхемом, ризикуючи втратити шанси на золото АПЛ – Арсенал і Ман Сіті можуть піти у відрив. Якщо підопічні Гвардіоли здолають у неділю Ньюкасл, то відірвуться від Ліверпуля на 3 очки за 3 тури до фінішу чемпіонату.

Барселона гарантувала собі місце в Лізі чемпіонів завдяки перемозі над Бетісом. Вирішальний гол забив Жорді Альба за кілька секунд до фінального свистка.

Порту став чемпіоном Португалії, вирвавши перемогу над Бенфікою – два сантиметри відібрали гол у Яремчука і Ко.

Шальке повернувся в Бундеслігу, а у Франції визначився володар Кубка.

Світ

Роман Абрамович офіційно продав Челсі. Всі папери вже підписані, а до кінця травня угоду має затвердити уряд Великої Британії.

Визначились усі учасники плей-офф Чемпіоншипу – останній шанс потрапити у найбагатшу лігу світу.

Роналду та Джорджина оприлюднили ім'я новонародженої доньки.