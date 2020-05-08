Головні новини футболу 7 травня: коронавірус косить Серію А, Баварія взяла в тренери чергову легенду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 травня.

Європа

Гравці Барселони здали тести на коронавірус – відомі результати. Нідерланди визначили дату початку нового сезону – вболівальників чекають сумні новини. АПЛ хоче заборонити командні святкування, обмін футболками і плювки після відновлення сезону.

Бундесліга повертається – визначився розклад матчів першого туру після карантину з великим дербі. Мірослав Клозе офіційно став тренером Баварії. Конте хоче бачити Алабу в Інтері – Барселона та Реал у конкурентах. Зірка ПСЖ розсекретив плани Неймара на майбутнє.

Коронавірус знову атакує Серію А. Фіорентина оголосила про 6 нових випадків зараження COVID-19. У Сампдорії троє гравців знову захворіли, причому один з них тільки-тільки видужав.

Ностальгія

Валерій Лобановський провів свій останній матч 18 років тому – дивіться архівне відео. "Очі закриті, голову закинув": трагічний матч Метра, остання заміна і майбутній капітан Динамо в ролі болбоя – ми підготували детальну історію про той день.

10 жахливих поразок Барселони в Європі: Шева, Метц та Кельн лупцювали каталонців до того, як це стало мейнстрімом. Найвеличніший камбек Енфілда: рік тому Ліверпуль знищив Барселону в Лізі чемпіонів після 0:3 – пригадуємо героїзм Клоппа.

Зінедін Зідан 14 років тому востаннє зіграв на Сантьяго Бернабеу та попрощався з фанатами Реала. "Де Динамо, де?": 11 років тому Шахтар здобув історичну перемогу над киянами.

Інше

Андрій Шевченко зізнався, чому свого часу вирішив покинути Мілан. Валентин Белькевич став найкращим білоруським гравцем в історії – динамівець обійшов екс-зірку Барселони.

"Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Денис Босянок розповів про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова.

Цітаішвілі повідомив, коли покине Динамо – талант киян хоче взяти приклад з зірки збірної України. Чому Георгій отримує мало ігрової практики в Динамо – винуватець знайдений.