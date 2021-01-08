Україна

Динамо визначилось щодо майбутнього Мохаммеда Кадірі. Кияни не змогли узгодити контракт з Абадою, якого вже називали новачком клубу – ізраїльські ЗМІ назвали причину. Сам футболіст зізнався, що йому зробили хорошу рекламу. Динамо випустить власну криптовалюту.

Лілль став черговим претендентом на захисника Ворскли. Зоря оголосила про три випадки коронавірусу в команді. Маріуполь вирушив на збір до Туреччини – у обоймі Маркевича 24 футболісти.

Європа

Манчестер Юнайтед офіційно підсилився форвардом Аталанти – 40 мільйонів за хлопчину, який не зіграв жодного повного матчу в дорослому футболі. А от Ліверпуль передумав виходити на ринок взимку. Арсенал взяв космічний кредит для боротьби з наслідками пандемії.

Дієго Сімеоне може очолити збірну Аргентини. Маурісіо Почеттіно зустрінеться з керівництвом ПСЖ стосовно трансферів – визначився перший кандидат на вихід. Бензема постане перед судом. Матч Астон Вілли та Ліверпуля під загрозою зриву – у таборі одного з суперників спалах COVID-19.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко зіграв революційну роль і знищив зірку МЮ: Гвардіола, англійські ЗМІ та фанати вражені українцем у манкуніанському дербі. Руслан Маліновський може опинитись в Брюгге – тренер зацікавлений у відновленні співпраці хавбеком Аталанти.