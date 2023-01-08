Трансфери у світі

Руслан Маліновський наближається до трансферу в інший топ-чемпіонат. Українець вже узгодив усі умови контракту з Марселем, готується до медогляду, а топ-інсайдер розкрив деталі майбутньої угоди.

Тайсон став вільним агентом – екс-лідер Шахтаря достроково покинув рідний клуб.

"Він був абсолютно найкращим": вихованець Шахтаря в статусі топ-бомбардира переходить у Борусію Д.

Україна

Анатолій Тимощук не зможе в'їхати в Україну 10 років і втратив право на все майно – Зеленський затвердив санкції проти екс-капітана збірної.

Кадрові зміни у СК Дніпро-1. Лідер УПЛ попрощався з Громовим та легіонером, а також запросив десант із Металіста.

Роберто Де Дзербі хоче підписати в АПЛ двох гравців Шахтаря.

Криворізький Кривбас завершив другий зимовий трансфер, підписавши екс-гравця Динамо та Шахтаря. Львів продав свого лідера у Першу лігу – Шахтар і Зоря залишилися ні з чим.

Інші головні події

Реал програв Вільяреалу і ризикує відпустити Барселону – Мадрид в унікальному матчі продовжив провальну серію. За іронією долі, незабаром ці ж команди зіграють у Кубку Іспанії – результати жеребкування і шанс для Луніна.

В Італії Ювентус здобув 8-му перемогу поспіль, а Інтер втратив очки у компенсований час.

Ліверпуль з жахливим фейлом Аліссона не втримав перемогу над Вулверхемптоном у Кубку Англії, сенсаційний виліт.

Зінедін Зідан змушений шукати іншу роботу, адже Дідьє Дешам офіційно продовжив контракт зі збірною Франції. Зізу розглядався як головний кандидат на призначення тренером "Ле Бльо".