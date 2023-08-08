Жеребкування

Відбулося жеребкування четвертого раунду кваліфікації єврокубків. Динамо дізналося непростий шлях до групового раунду Ліги конференцій – проти киян Бешикташ.

Жереб звів дві українські команди. Зоря та СК Дніпро-1 можуть зустрітися у відборі Ліги Європи, якщо дніпровці пройдуть Спарту. У Лізі чемпіонів Кочергін уникнув зустрічі з Ікарді.

Наші за кордоном

Анатолій Трубін узгодив умови контракту з Бенфікою. Український голкіпер вже в Лісабоні та завершує трансфер з Шахтаря. СК Дніпро-1 оперативно знайшов українця з Європи на заміну Довбику.

Руслан Маліновський може опинитися в Туреччині – Бешикташ намагається випередити Торіно. Українці отримали ціни в Fantasy АПЛ: Зінченко на рівні рекордсмена, Мудрик популярніший за суперзірок.

Трансфери

Тоттенхем не влаштувала остання пропозиція щодо Кейна – багатомільйонний трансфер Баварії зірвався. Інтер офіційно оголосив про перехід голкіпера Баварії.

Реал готовий виділити 200 мільйонів на трансфер Мбаппе – форвард ПСЖ повинен виконати одну вимогу Мадрида. ПСЖ завершив трансфер 80-мільйонного форварда, якого презентував легенда клубу.