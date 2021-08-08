Перша поразка Де Дзербі в УПЛ / ФК Шахтар

Україна

Відбулися три поєдинки 3-го туру УПЛ. Рух здобув дебютну перемогу, обігравши Верес у Львові. СК Дніпро-1 обіграв Маріуполь і очолив турнірну таблицю. Це стало можливим після сенсаційної поразки Шахтаря від Олександрії на НСК Олімпійський.

У Першій лізі Металіст і Кривбас набрали чергові очки і продовжують лідирувати – всі результати.

Сергій Ребров очолить збірну України. Про це заявив Мирон Маркевич, який теж був одним із кандидатів. Також знаменитий наставник подав у відставку з посади голови Комітету національних збірних УАФ. А от Ребров вже начебто розірвав контракт з Аль-Айном.

Трансфери

Ліонель Мессі перейде в ПСЖ. Паризький клуб вже зарезервував Ейфелеву вежу для презентації екс-капітана Барселони – відома дата офіційного оголошення. Аргентинець підпише контракт за схемою "2+1" та зароблятиме вражаючі гроші – стали відомі фінансові деталі угоди.

Тим часом у Барселоні готуються до прощання з Мессі. У неділю, 8 серпня, аргентинець дасть спеціальну прес-конференцію, присвячену своєму відходу з клубу.

Ромелу Лукаку близький до повернення в Челсі за 115 млн євро.

Світ

Бразилія дотиснула Іспанію і вдруге поспіль виграла Олімпійські ігри. Знаменитий Дані Алвес здобув вже 46-й трофей у кар'єрі – світовий рекорд.

Лестер виграв Суперкубок Англії, здобувши сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті. Олександр Зінченко не потрапив до заявки на гру.