Єврокубки

Динамо вилетіло на матч-відповідь Ліги чемпіонів проти Штурма. Мірча Луческу сформував попередню заявку. Динамо покинув черговий легіонер, а Штурм підписав нідерландського форварда-гіганта.

СК Дніпро-1 змінив домашній стадіон на єврокубкові матчі, вирішивши грати ближче до України. Дніпряни також підписали голкіпера з бразильської Серії А.

Україна

Шахтар розгромно програв Ромі в благодійному матчі на повному Стадіо Олімпіко. Атмосфера була рівня Ліги чемпіонів, а в сирій команді Йовічевіча помітно один промінь.

Матчі збірної України транслюватимуть безкоштовно, вони будуть доступні на відкритих телеканалах. Setanta планує створити бюджетний пакет УПЛ, який коштуватиме 35 гривень.

Європа

АПЛ набирає хід. МЮ вперше в історії програв Брайтону вдома – Роналду не врятував провальний дебют Тен Хага в АПЛ і відверто насміхався. Манчестер Сіті роздушив Вест Хем на виїзді – Холанд дебютував в АПЛ розривом на межі покера, та вже голодний до більшого.

Андрій Лунін потрапив до заявки Реала на Суперкубок УЄФА. Лєвандовскі оформив гол+пас за 5 хвилин в дебютному матчі на Камп Ноу, а Барселона завоювала Кубок Гампера, розбивши команду Дані Алвеса з рахунком 6:0.