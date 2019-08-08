Головні новини футболу 7 серпня: Селезньов покинув Малагу, гучний обмін Манчестер Сіті та Ювентуса

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 серпня.

Ліга чемпіонів

Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ відреагували на матч ЛЧ Брюгге – Динамо. Тим часом соцмережі відправляють Хацкевича у відставку після поразки в Бельгії. Зате InStat назвав найкращих і найгірших гравців Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Шотландський Селтік без Шведа вирвав нічию у Румунії, Порту переграв Краснодар на виїзді.

Ліга Європи

Луганська Зоря оголосила список гравців на матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА – Русин у складі, Громов залишається вдома. Віктор Скрипник поспілкувався із пресою напередодні поєдинку.

Нідерландський АЗ – "міцний горішок" у процесі перебудови: експрес-представлення суперника Маріуполя в Лізі Європи.Тим часом Зорю очікує пекло в Софії – болгарські фанати готують "теплий" прийом українцям.

Інші топ-події

Євген Селезньов офіційно покинув Малагу та став вільним агентом. "Спочатку – Іско, зараз – Селезньов. Чому ми відпускаємо найкращих": фани Малаги провели українця з тролінгом та піснею.

Англійський Манчестер Сіті оголосив про підписання Канселу. Тим часом Даніло змінив Етіхад на Ювентус.

Румунські ЗМІ повідомили, що Динамо запропонувало Луческу посаду головного тренера. Сам фахівець різко відреагував на чутки про можливість очолити "біло-синіх" і підтвердив свій візит до Києва.