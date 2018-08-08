Головні новини футболу 7 серпня: Динамо та Славія зіграли внічию в кваліфікації ЛЧ, Челсі за крок від топ-трансферу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 серпня.

Динамо зіграло внічию зі Славією

Динамо та Славія розписали нічию в першому поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19 – відео голів та огляд матчу.

Кияни відкрили рахунок на 82-й хвилині поєдинку. Після передачі Сергія Сидорчука відзначився Беньямін Вербіч. Проте підопічні Хацкевича не зуміли втримати перемогу у виїзному матчі – вже у компенсований арбітром час арбітр призначив пенальті за фол Томаша Кендзьори, з якого Славія зрівняла рахунок.

Наставник Динамо Олександр Хацкевич визнав задовільним результат поєдинку в Празі. Матч-відповідь пройде у Києві 14 серпня.

І українські, і чеські фанати відзначились під час зустрічі – чехи підготували відмінний перформанс, а українці виконали знаменитий хіт про Путіна.

Ліга чемпіонів

Відбулися й інші матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Астана Романа Григорчука вдома зазнала поразки від загребського Динамо, а Бенфіка мінімально здолала Фенербахче.

Потенційні суперники Динамо у наступній стадії ЛЧ Стандард та Аякс зіграли у результативну нічию. Амстердамський клуб вів з рахунком 2:0, проте не втримав перемогу. Нагадаємо, саме проти переможця цієї пари зіграє тріумфатор протистояння Славія – Динамо.

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