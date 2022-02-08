Україна

Динамо здобуло чергову перемогу на зборах у Туреччині. Кияни наприкінці гри дотиснули чорногорський Рудар – гол Вітінью закономірно увінчав зусилля української атаки.

Також стали відомі найближчі трансферні плани киян. Динамо наразі не збирається підписувати жодного новачка, хоча трансферне вікно в Україні зачиниться аж у березні.

Winter Cup: Полісся без Усика здолало Чорноморець у серії пенальті – епічна помилка легіонера одеситів.

Олександр Філіппов перейшов у Ригу, покинувши бельгійський Сент-Трюйден.

Єврокубки

Динамо U-19 втратило цілу команду гравців напередодні матчу Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво. Дев'ять футболістів захворіли коронавірусом і залишилися на ізоляції в Туреччині. Команда Ігоря Костюка вже прибула до Іспанії, а поєдинок за вихід в 1/8 фіналу відбудеться 9 лютого. До слова, цей матч вже встановив рекорд за інтересом уболівальників.

Зінедін Зідан хоче возз'єднатись із Роналду в ПСЖ – перша вимога екс-тренера Реала, який виграв із мадридцями три Ліги чемпіонів у статусі наставника.

Світ

Тренер Сампдорії детально пояснив зворотну заміну Владислава Супряги у дебютному матчі українця в Італії.

Ніклас Зюле підписав контракт із Борусією Д. Захисник Баварії перейде влітку на правах вільного агента.

Легенда Аякса Марк Овермарс покинув клуб. Причина доволі пікантна – він надсилав фото своїх статевих органів співробітниці.

Мілан побив Інтер у дербі, невдалі дебюти наших, топ-клас Барси проти чемпіона, фантастична серія Мессі – огляд вікенду.