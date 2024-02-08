Трансфери українців

Захисник збірної України Тарас Качараба офіційно змінив клуб у Європі. Влад Ванат може замінити суперзірку Наполі за 130 млн, але Динамо світить значно менша сума. Арсеній Батагов отримав пропозицію перебратися до європейського гегемона.

Олексій Кащук був за крок від переходу в Ла Лігу, однак трансфер зірвався в останній момент, а чемпіона світу сплавили в U-17. Богдан В'юнник, за чутками, влаштував демарш Шахтарю, відмовившись тренуватися з командою. Український форвард заперечив цю інформацію.

Європа

Жирона офіційно отримала кадрову катастрофу на матч із Реалом – не буде тренера і двох лідерів. Мадрид також зазнав болісного удару перед матчем проти Циганкова і Довбика. Український велетень дебютував за Реал – розгромна перемога над Атлетіко, тренери в захваті.

Челсі вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії, впевнено перегравши Астон Віллу, а от Мудрик не отримав жодної хвилини. Ліверпуль обрав ідеального наступника Клоппа та вже розпочав перемовини. Гранди АПЛ відмовилися від підписання Мбаппе.

Світ

Нігерія вийшла у фінал КАН після шаленої драми з Південною Африкою. Аллє диво-голом вивів Кот-д'Івуар у фінал домашнього КАН, здолавши ДР Конго. Катар обіграв Іран у перестрілці з шикарними голами та вийшов у фінал Кубка Азії, де спробує захистити титул.