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Головні новини футболу 7 лютого: Динамо здійснило трансфери на вхід і вихід, збірна України знайшла нових суперників

07:00 232 Читать на русском
Головні новини футболу 7 лютого: Динамо здійснило трансфери на вхід і вихід, збірна України знайшла нових суперників
Головні новини футболу 7 лютого

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 лютого.

Україна

Динамо офіційно оголосило про підписання африканського форварда. Новачок прокоментував переїзд в Україну і назвав свою оптимальну позицію на полі. Київський клуб вчора не лише запрошував футболістів, а й продавав. Дерліс Гонсалес покинув Динамо та повернувся в рідний чемпіонат. Віктор Циганков не зіграє жодного матчу за "біло-синіх" на тренувальних зборах.

Збірна України офіційно визначилась з трьома спаринг-партнерами перед Євро-2020.

Віктор Коваленко потрапив до символічної збірної потенційних вільних агентів. Львів здобув дві перемоги за день, а також підсилився черговим новачком.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко готується до повернення на поле – тренер розповів про відновлення українця. Руслан Маліновський може повернутися в стартовий склад Аталанти – наставник натякнув на шанс. Райо Вальєкано програв апеляцію у "справі Зозулі" – рішення про покарання набрало чинності.

Марко Девіч забив дебютний гол після повернення в Сабах та здобув важливу перемогу. Олексій Дитятьєв допоміг Краковії очолити чемпіонат Польщі. Олександр Рибка відстояв на нуль – його команда виграла вперше за 5 місяців. Гент з Романом Безусом і Ігорем Пластуном втратив переможну серію.

Світ

Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси в Кубку Іспанії. Мессі прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні, а екс-динамівець став пріоритетним варіантом для каталонців.

Мессі заробляє значно більше, ніж Роналду – авторитетне видання відкриває зарплати зірок. Сімеоне заробляє у 7 разів більше за тренера Барселони – оприлюднено вражаючі доходи топ-наставників. Клопп побив рекорд Гвардіоли, а сам Пеп закрив питання щодо потенційного трансферу Мессі у Манчестер Сіті.

Рома поступилася Болоньї – екс-одноклубник Маліновського підтвердив кризу команди Фонсеки. Айнтрахт у рідних стінах розніс суперника завдяки феноменальній грі сербського вінгера.

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год
:
31
хв
Евертон
14:30
Крістал Пелас
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