Нова робота Шеви

Андрій Шевченко знайшов нове місце роботи після відходу зі збірної України. Він спробує себе у клубному футболі. Шевченко став головним тренером Дженоа. Малдера не піде в Геную, але в штаб українця сватають іншого екс-тренера "синьо-жовтих". Шева відреагував на своє призначення в клуб Серії А. Йому поставили дуже амбітне завдання.

Україна

Завершився 14 тур Прем'єр-ліги. Шахтар переміг Колос і забрав у Динамо лідерство чемпіонату. У матчі був моторошний фол з неоднозначним рішенням арбітра. Легіонер "гірників" повідомив, що покидає клуб. А Колос знову залишився без тренера і незабаром може підписати Григорчука.

Зоря впевнено переграла Верес завдяки хет-трику Шахаба та піднялась на третю сходинку УПЛ. Десна обіграла Львів завдяки шедевру Калітвінцева, а СК Дніпро-1 в більшості переміг Інгулець зусиллями Довбика. Динамо проявляє інтерес до вінгера Бока Хуніорс.

Європа

Вест Хем завдав Ліверпулю першої поразки в сезоні й вийшов на 3 місце АПЛ. Команда Ярмоленка круто використала свої козирі та перетворилася в реального претендента на Лігу чемпіонів. Арсенал переграв Уотфорд і впритул наблизився до топ-4, а Тоттенхем зіграв внічию з Евертоном у матчі-поверненні Конте.

Міланське дербі завершилося внічию і подарувало хороші новини збірній України. Інтер рівніше провів поєдинок, знайшов слабкі місця суперника, але перемогти не зумів. Мілан завдяки цьому результату зберіг солідний гандикап перед конкурентами, однак втратив шанс обійти Наполі, який не переграв Верону.