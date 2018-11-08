Головні новини футболу 7 листопада: Шахтар знищений Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Ювентусом

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 листопада.

Ліга чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті вщент розбомбив Шахтар у поєдинку групи F – відео голів та огляд матчу.

Ще один топ-клуб АПЛ – Манчестер Юнайтед – у вольовому стилі здолав Ювентус на його полі. На шедевральний гол Роналду манкуніанці відповіли м'ячем Мати, а також голом Алекса Сандро у власні ворота – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Також мадридський Реал знищив Вікторію, а мюнхенська Баварія перемогла АЕК Чигринського. Крім того, Хоффенхайм вдесятьох зумів вирвати нічию у Ліона в матчі суперників Шахтаря по групі.

Ліга Європи

Французький Ренн оприлюднив список гравців, які готуються до матчу з київським Динамо. А тренер "червоно-чорних" Сабрі Лямуші відзначив, що його підопічним важко грати з такою досвідченою командою як "біло-сині".

Динамо не допоможе Йосіп Піваріч, який вибув на 10 днів, але вже відновлюється від ушкодження – передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича.

Головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко розповів про завдання команди в турнірі. Капітан полтавців Володимир Чеснаков прокоментував підготовку до матчу проти Карабаха.

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