Тріумф Шахтаря

Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів. "Гірники" виграли завдяки голу Сікана, який скопіював Беллінгема. "Спортивне самогубство": іспанські ЗМІ рознесли Барсу і похвалили Шахтар після сенсації.

Новий наставник Шахтаря прокоментував великий успіх, а Хаві заявив про кризу та заслужене фіаско. УЄФА назвав Судакова найкращим гравцем матчу. Порту переміг Антверпен і випередив Шахтар.

Ліга чемпіонів

Мілан вперше забив у Лізі чемпіонів і одразу переміг ПСЖ. Борусія Д переграла Ньюкасл вдруге поспіль і вийшла на перше місце у групі смерті.

Манчестер Сіті та РБ Лейпциг стали першими учасниками плей-офф Ліги чемпіонів. Атлетіко з дублями Грізманна і Морати у більшості розгромив Селтік.

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Барселона розбила Шахтар у матчі Юнацької ЛЧ – диво-сейв голкіпера і фантастичні голи наблизили "гірників" до вильоту. Шахтар проведе черговий благодійний матч, а суперником стане команда з Японії.

Артем Довбик двічі потрапив у команду тижня Ла Ліги після феєрії в матчі Осасуна – Жирона. Віталій Миколенко потрапив у команду тижня АПЛ, забивши за Евертон перший гол в сезоні.

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