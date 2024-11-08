Збірна України втрачає одну з головних зірок. Мудрик доклав руку до 8:0 в матчі Ліги конференцій. Ференцварош розбив Динамо. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 листопада.

Україна

Ференцварош знищив Динамо в матчі ЛЄ. Швидка червона і дві поперечини вбили надію, старий знайомий, підозріло схожий на Роберто Фірміно, забив фінальний цвях.

Збірна України дізналася суперниць у жіночій Лізі націй 2025 – результати жеребкування.

Ультрас Динамо загинув на війні з Росією під час виконання бойового завдання.

Мудрик забив шедевральний гол у Лізі конференцій, змусивши хапатись за голову. Челсі наколотив 6 голів за тайм.

Рома у фірмовому стилі осоромилася в ЛЄ – Довбик вийшов на заміну, але краще не стало.

Збірна України зазнала першої вагомої втрати перед вирішальними матчами Ліги націй – без Циганкова таки.

Динамо дізналось суперника на фінал Шляху чемпіонів в Юнацькій лізі УЄФА. Є ще єврокубковий турнір, де київська команда показує не такі безвольні результати.

Помер колишній гравець Динамо та Шахтаря.

Світ

Ліга конференцій: Мудрик допоміг Челсі оформити історичний розгром, Фіорентина програла на Кіпрі.

"Бездушна команда": римська преса поставила Ромі "діагноз" – Довбик отримав оцінку за матч з Уніоном.

МЮ здобув першу перемогу в Лізі Європи, Лаціо очолив турнірну таблицю, суперник Динамо сенсаційно відібрав очки в Андерлехта.

Ліга конференцій: Легія розтрощила Динамо М і принизила Лукашенка, жах Полісся знову +3, перемоги фаворитів.

Реал Сосьєдад сенсаційно програв супернику Динамо, Моурінью і Ко зганьбились з АЗ, Аякс вибився в лідери Ліги Європи.

ЛЄ: Тоттенхем постраждав від Осімхена, команда Йовічевіча пропустила два м'ячі за 40 секунд.