Головні новини футболу 7 листопада: Динамо та Олександрія взяли очки в Лізі Європи, Вернидуб знайшов новий клуб

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 листопада.

Камбеки Динамо та Олександрії

Динамо зіграло внічию з Копенгагеном в Лізі Європи. Кияни пропустили вже в дебюті, після чого Віктор Циганков не забив пенальті. Втім, у другому таймі "біло-сині" вже ж зрівняли рахунок – відео голів та огляд матчу. Динамо та Копенгаген продовжують посідати перші 2 місця у групі, набравши по 6 очок.

Олександрія врятувалася в поєдинку проти Сент-Етьєна. Команда Володимира Шарана поступалася 0:2, але змогла відігратися на останніх хвилинах – відеоогляд подвигу олександрійців, які все ще зберігають шанси на вихід з групи.

До слова, напередодні поєдинку відбулася масова бійка в центрі Львова за участю українських та французьких вболівальників.

Єврокубки

Роман Яремчук забив блискучий гол за Гент та допоміг своїй команді перемогти Вольфсбург. Бельгійці стали лідером групи.

Ференцварош Сергія Реброва не зумів перемогти ЦСКА, а Селтік Мар'яна Шведа обіграв Лаціо та вийшов у плей-офф. Також вихід з групи оформили Севілья та Манчестер Юнайтед.

"Футбол 24" зібрав реакцію соцмереж, ЗМІ та дізнався думку експерта про диво-камбек Шахтаря в матчі ЛЧ проти Динамо Загреб.

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