Україна

Суперкубок України-2022 не буде розіграний – вперше за час існування турніру. Керівництво УПЛ не вбачає можливим проводити матч в умовах війни – тим більше, що чемпіон і володар Кубка України попереднього сезону теж не були визначені.

Київське Динамо розгромило резервний склад дворазового чемпіона Швейцарії – дублі Гармаша та Антюха вирішили долю спарингу.

Віктор Скрипник з поразки дебютував на посаді наставника Ворскли.

Євген Красніков пояснив, чому він і Олександр Кучер перейдуть у СК Дніпро-1 з Металіста.

Футзальна збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2024.

Трансфери

Динамо продовжує роздавати гравців – вихованець киян втретє вирушив у Колос. Список "на вихід" може поповнитися – один із останніх легіонерів киян потрапив на радари 20-разового європейського чемпіона. Ще один клуб хоче забрати гравця Динамо абсолютно безкоштовно, користуючись війною в Україні.

Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду, який не відвідує тренування – Челсі готує доволі скромну пропозицію.

Шахтар продає захисника в Серію А – трансфер вже узгоджений.

Світ

Олександр Філіппов пофеєрив у кваліфікації Ліги конференцій – гол+пас українця зробили вагому заявку на прохід Риги.

Хосеп Гвардіола передав українським військовим м’яч з автографами гравців Манчестер Сіті – жест підтримки від легендарного тренера.