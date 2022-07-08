Головні новини футболу 7 липня: скасування матчу за Суперкубок, бенефіс українця у єврокубку
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 липня.
Україна
Суперкубок України-2022 не буде розіграний – вперше за час існування турніру. Керівництво УПЛ не вбачає можливим проводити матч в умовах війни – тим більше, що чемпіон і володар Кубка України попереднього сезону теж не були визначені.
Київське Динамо розгромило резервний склад дворазового чемпіона Швейцарії – дублі Гармаша та Антюха вирішили долю спарингу.
Віктор Скрипник з поразки дебютував на посаді наставника Ворскли.
Євген Красніков пояснив, чому він і Олександр Кучер перейдуть у СК Дніпро-1 з Металіста.
Футзальна збірна України дізналася суперників у відборі на ЧС-2024.
Трансфери
Динамо продовжує роздавати гравців – вихованець киян втретє вирушив у Колос. Список "на вихід" може поповнитися – один із останніх легіонерів киян потрапив на радари 20-разового європейського чемпіона. Ще один клуб хоче забрати гравця Динамо абсолютно безкоштовно, користуючись війною в Україні.
Манчестер Юнайтед готовий продати Роналду, який не відвідує тренування – Челсі готує доволі скромну пропозицію.
Шахтар продає захисника в Серію А – трансфер вже узгоджений.
Світ
Олександр Філіппов пофеєрив у кваліфікації Ліги конференцій – гол+пас українця зробили вагому заявку на прохід Риги.
Хосеп Гвардіола передав українським військовим м’яч з автографами гравців Манчестер Сіті – жест підтримки від легендарного тренера.