Головні новини футболу 7 липня: Мілан перестріляв Ювентус, Михайличенко обрав гравців на фінал, новий тренер у Шахтаря

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 липня.

Україна

Динамо – Ворскла: Олексій Михайличенко взяв 24 гравці у Харків на фінал Кубка України. З них 20 увійдуть до заявки на гру, яка пройде 8 липня на полі ОСК Металіст.

Шахтар офіційно отримав нового тренера – асистент Луїша Каштру покинув "гірників" заради лісабонського Спортінга. Його змінив Педру Бріту.

Легенда Зорі Желько Любеновіч покинув клуб, якому віддав 8 років як у статусі гравця, так і в ролі тренера. Серб відверто здивував, назвавши причину відходу. А от чинний лідер Зорі – Богдан Михайліченко – може більше не зіграти за команду, позаяк близький до переходу в Андерлехт.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу.

В перенесеному поєдинку Першої ліги Рух поступився Агробізнесу.

Топ-матчі дня

Лаціо сенсаційно програв Лечче – захисник "орлів" вкусив суперника та отримав пряму червону картку. Втім, Ювентус не зумів відірватися від римлян. Туринці у феєричному матчі поступилися Мілану, маючи перевагу в 2 голи по ходу поєдинку.

Арсенал втратив перемогу над Лестером, пропустивши під завісу матчу.

Український легіонер може виграти Кубок Польщі – його команда феєрично пробилася до фіналу.

Світ

Реал придумав хитрий план, шоб підписати Кіліана Мбаппе. Форвард ПСЖ отримає 100 млн євро, а от французькому клубу не дістанеться жодної копійки.

Паулу Фонсека близький до звільнення з Роми. Екс-тренер Шахтаря отримав ультиматум від керівництва клубу.

Барселона виграла суд у Сантоса щодо трансферу Неймара. CAS у Лозанні ухвалив рішення на користь каталонців.