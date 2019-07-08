Головні новини футболу 7 липня: Бразилія виграла Копа Амеріка, США з низкою рекордів захистили титул чемпіонок світу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 липня.

Копа Амеріка-2019

Бразилія у драматичному фіналі здобула важку перемогу над Перу і стала переможцем домашнього Кубка Америки.

Мессі відмовився отримувати медаль Копа Амеріка та не вийшов на нагородження, а КОНМЕБОЛ офіційно відповіла на заяву аргентинця про корупцію. Капітан "альбіселесте" може отримати 2-річне відсторонення від ігор за збірну.

Світ

Жіноча збірна США легко обіграла команду Нідерландів і вдруге поспіль стала чемпіоном світу.

Буффон, унікальний Шевченко і ще топ-10 легенд, які робили незабутній камбек – версія популярного європейського ЗМІ.

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ.

Золоті 70-ті: Жорстока атака на арбітра, матч смерті на цвинтарі і ще 23 фото "старої школи".

"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019.

Очільник Асоціації футболу та тренер збірної Єгипту подали у відставку після сенсаційного вильоту команди в 1/4 фіналу турніру.

Мадагаскар продовжує шокувати Африку та пробився до чвертьфіналу. Потрапив до вісімки найкращих на континенті також Алжир.

Україна

Головний тренер Генка на тлі інформації про відхід вирішив не брати Маліновського на передсезонний збір команди.

Фенербахче активно намагається підписати Коноплянку і вже запропонував Шальке 3 млн євро за трансфер українця.

Шахтар хоче продати Бланко Лещука – Малага прагне продовжити оренду гравця. Андерлехт розраховує на Макаренка.