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Головні новини футболу 7 липня: Англія та Хорватія вийшли у півфінал ЧС-2018, Росія вилетіла, Ярмоленко близький до АПЛ

07:00 7 Читать на русском
Головні новини футболу 7 липня: Англія та Хорватія вийшли у півфінал ЧС-2018, Росія вилетіла, Ярмоленко близький до АПЛ
Англія вийшла у півфінал ЧС-2018

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 липня.

Англія та Хорватія вийшли у півфінал ЧС-2018

Збірна Англії в 1/4 фіналу чемпіонату світу впевнено перемогла Швецію. Вихід у півфінал британцям забезпечили влучні удари Магуайра та Аллі.

У півфіналі ЧС-2018 Англія зустрінеться з Хорватією. Команда Даліча у серії пенальті вибила господарів турніру росіян. Основний час гри завершився внічию 1:1, а підсумок екстра-таймів – 2:2.

Таким чином на чемпіонаті світу 2018 стали відомі усі півфіналісти.

Ярмоленко близький до переїзду в АПЛ

Вінгер збірної України та дортмундської Борусії Андрій Ярмоленко близький до переходу у Вест Хем. За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, англійський клуб вже начебто запропонував за екс-гравця Динамо 20 млн євро.

Борусія дозволила Ярмоленку пропустити кілька тренувань для того, щоб хавбек міг визначитись зі своїм майбутнім.

Натомість англійські ЗМІ повідомляють, що найближчим часом Ярмоленко пройде медогляд у Вест Хемі. Трансфер 28-річного українця в АПЛ може бути офіційно оформлений вже сьогодні.

Зозуля залишиться в Альбасете, Лунін може перейти в Ельче

Нападник Альбасете Роман Зозуля близький до продовження контракту з іспанським клубом. Сторони вже узгодили деталі нової угоди, під якою залишилось лише поставити підписи. Як мінімум наступний сезон Зозуля проведе в Альбасете. До слова, раніше повідомлялось, що фанати Ов'єдо блокували трансфер Зозулі, звинувачуючи його в нацизмі.

А тим часом голкіпер збірної України Андрій Лунін, який нещодавно підписав контракт з Реалом, може бути відправлений "вершковими" в оренду. 19-річний воротар зацікавив Ельче, де виступає український Захисник Іван Зотько.

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