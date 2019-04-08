Головні новини футболу 7 квітня: Шахтар вибив Динамо з Кубка України, успішний день українців у Європі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 квітня.

Кубок України

Донецький Шахтар переграв Динамо у серії пенальті в рамках 1/4 фіналу Кубка України – відео голів та огляд матчу.

Також луганська Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал турніру. Крім того, СК Дніпро-1 несподівано вибив Ворсклу з чвертьфіналу Кубка України. А львівські Карпати сенсаційно поступились Інгульцю в серії пенальті та покинули змагання.

Жеребкування стадії 1/2 фіналу кубка відбудеться 8 квітня.

Європа

Лондонський Арсенал на виїзді поступився Евертону в рамках АПЛ. Натомість Уотфорд завдяки неймовірному камбеку переграв Вулверхемптон і вийшов до фіналу Кубка Англії.

В Іспанії Бетіс у рідних стінах здобув перемогу над Вільяреалом, а Хетафе мінімально здолав Атлетік. У Серії А Наполі у більшості не зміг переграти Дженоа, Фіорентина сенсаційно поступилась аутсайдеру.

Також визначились півфінальні пари Кубка Німеччини.

Українці за кордоном

Роман Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образи.

У чемпіонаті Данії Юрій Яковенко голом допоміг Есб'єргу вирвати нічию, а дубль Гриня та асист Юрченка посприяли розгромній перемозі Вайле.

Євген Шахов забив класний гол за ПАОК і взяв участь у розгромі Ламії, а Денис Олійник голом приніс Сейнайокі перемогу в дебютному матчі чемпіонату.